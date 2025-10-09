Caravana Por la Libertad continúa su camino

Al no obtener respuestas del Instituto Nacional de Migración (INM) de otorgarles un salvoconducto para irse en autobús hacia el centro del país, la caravana migrante “Por la Libertad 2025” partió este miércoles de Mapastepec hacia Pijijiapan.

Se indicó que personal del INM acudió al domo del barrio Santa Cruz, en donde se encontraban y ofreció agilizar su procedimiento pero regresándolos a Tapachula, lo cual fue aceptado por varias familias, pero la mayoría decidió seguir caminando.

Por ello, durante la madrugada reanudaron el éxodo, a pesar de las condiciones de salud de algunos de ellos y el clima, ya que en los últimos días se han presentado altas temperaturas y fuertes lluvias en toda la franja costera.

Anteriores caravanas han sido atendidas y los han trasladado a Tuxtla Gutiérrez para iniciar el procedimiento de regularización, mientras que a esta, conformada por unas 700 personas de diferentes nacionalidades, la única oferta ha sido regresarlas a Tapachula.

Ante ello han pedido la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, toda vez que aseguran que salieron en caravana por la falta de atención durante más de un año por parte del INM y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), además que no pretenden ir a los Estados Unidos, sino obtener su regularización y ubicarse en ciudades donde obtengan empleo y se encuentren seguros.