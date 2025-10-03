Caravana Por la Libertad llega a Huixtla

Tras caminar poco más de 40 kilómetros, cientos de migrantes que participan en la caravana “Por la Libertad 2025”, arribaron a Huixtla, en donde se concentraron en el domo del barrio Guadalupe.

Durante la madrugada partieron del parque 5 de Mayo en Huehuetán, estación que fue su primera parada, para continuar su caminata, buscando llegar al centro del país en donde esperan obtener documentos de regularización de estancia que no les han dado en Tapachula.

En el domo del barrio Guadalupe, personal de Protección Civil (PC) les otorgó agua, suero y algunos medicamentos a personas que por las largas caminatas ya sufren afectaciones en su salud.

Falta de respuesta

Portando pancartas en donde piden documentos y contra las persecuciones, los extranjeros reiteraron que la caravana es producto de la falta de respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM) que durante más de un año no les han dado respuesta a sus peticiones de refugio o de regularización de estancia.

Por ello, insistieron que buscan llegar a la Ciudad de México (CDMX) para tratar que el Gobierno Federal intervenga y los regularice, con la finalidad de poder ubicarse en diversas ciudades del país en donde puedan encontrar empleo, mismo que tampoco hay en los municipios de la frontera sur.

Hasta el momento no se han presentado incidentes en la caminata o en los lugares de estancia, para lo que se mantiene la presencia de personal de la Guardia Nacional (GN) y Estatal Preventiva, Grupo Beta del INM y organismos de derechos humanos.