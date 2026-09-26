Caravana recibe ayuda en el parque Bicentenario

En el parque Bicentenario, del centro de Tapachula, permanecen decenas de migrantes centroamericanos que en caravana ingresaron a territorio mexicano el jueves y pretenden continuar hacia el norte del país.

Brigadas de la Jurisdicción Sanitaria VII, del grupo de jóvenes Proyecto Faro y ADRA Ayuda Humanitaria a Migrantes, acudieron para brindarles atención médica, implementos de higiene, agua y alimentos.

Los extranjeros, principalmente de Honduras y El Salvador, integran la caravana "Fe y Esperanza en Dios", quienes, de acuerdo con Manuel Santiago, se organizan para continuar el camino.

Hombres, mujeres y niños ingresaron a territorio mexicano por el puente internacional "Rodolfo Robles" y el río Suchiate, caminando más de 30 kilómetros hasta el lugar donde descansan, presumiéndose que será este domingo que podrían partir rumbo al centro del país.

Estos han recibido ayuda médica, pruebas febriles y medicamentos, implementos de higiene y alimentos, entre otros servicios por parte de instituciones de salud y de organismos de la sociedad civil.