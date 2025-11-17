Cárcel para quienes provoquen incendios

A quienes se les sorprenda provocando incendios o quemando basura en sus parcelas o en el patio de sus casas serán detenidos y llevados a la cárcel, advirtieron las autoridades del municipio de Tonalá, Chiapas.

Asimismo, dijeron que serán multados por lo que mantendrán un estricto operativo policiaco para evitar incendios en la zona.

Castigo

Ante la enorme posibilidad de que se registren fuertes incendios en el municipio de Tonalá, las personas serán castigadas conforme a lo que marca la ley, mencionaron autoridades del municipio.

Indicaron que se aplicará la justicia y que no se dejará pasar nada, y quién resulte responsable será llevado de manera irremediable a la prisión, porque consideraron que ya no van a tolerar dichas acciones.

En ese sentido hicieron un llamado a los ganaderos y habitantes de la ciudad de Tonalá, así como de las comunidades y ejidos para que estén alertas sobre cualquier incendio que se presente.

Comentaron que en años anteriores se quemaron centenares de hectáreas de zacate, por lo que esperan que este año no suceda lo mismo. Ante ello desplegaran un operativo en diversas zonas del municipio