Carece secundaria en SCLC de profesores

El comité de padres de familia de la Secundaria Técnica n. 80, ubicada al norte de la ciudad de San Cristóbal, informó sobre la falta de profesores dentro de la institución, una situación que las autoridades siguen sin solucionar.

Indicaron que el principal problema al momento de proponer a profesores, son las contrataciones que se dan desde la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), que determina un perfil de docente.

Dicho perfil solicitado, señalan, los deja sin opciones pese a la cantidad de profesores que tienen el ánimo para impartir clases. Por lo mismo, se terminan cerrando los periodos de contratación.

Problemática

Los denunciantes distinguen una problemática entre la Usicamm y el Departamento de secundarias técnicas de Chiapas, ya que esta situación, indican, se está repitiendo en distintas escuelas del estado.

Refirieron que desde enero contaban con un profesor, sin embargo, en febrero se le informó que sus documentos no “pasaban” y al no ser de base se tuvo que retirar, dejando inacabados los proyectos propuestos al estudiantado, una situación que afecta la educación de los menores.

Hasta el momento, los padres de familia de una secundaria que cuenta con 989 estudiantes han apoyado la búsqueda y propuesta de profesores, e incluso han hecho cooperaciones voluntarias para contratar a profesores que atiendan provisionalmente a los alumnos.