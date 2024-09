Caricatura política sigue vigente: Binxghava

El caricaturista cuenta con una gran trayectoria. CP

Alberto Villanueva Binxghava, caricaturista desde hace 25 años, expuso que esta práctica política está más vigente que nunca, y con una presencia importante en los medios de comunicación.

Precisó que en días pasados junto con otros caricaturistas, les abrieron un espacio en el Congreso del Estado para exponer sus trabajos.

Desde sus trazos y este tipo de caricatura, exponen problemas, temas que particularmente duelen al autor, alcanzando el interés así como empatía colectiva.

“Se abarcan temas políticos, social, deportivo; abarcamos todo eso, de qué chismear hay, sobra. La importancia de los caricaturistas es de gran relevancia para el gremio periodístico, formamos parte de él, es la rama más divertida de lo que pueda haber”, expresó.

La caricatura otorga la posibilidad del humor. “Eso es lo importante. Hemos trabajado en el Observador de la Frontera Sur, Cuarto Poder, Heraldo de Chiapas, y Canal 13”, contó.

Respecto a su trabajo en esta casa editorial dio a conocer: “Mí presencia en Cuarto Poder inicia en el 96. Periódico al que le guardo mucho aprecio, al cual agradezco porque me permitió publicar mis garabatos y además pude reportear”.

“Don Conrado de La Cruz hizo posible dos exposiciones de mi trabajo en el Hotel Camino Real cuando recién se inauguró, mi trabajo se publicó diariamente en ese prestigioso diario, durante poco más de cuatro años”, sostuvo.

Dijo que no tiene una caricatura preferida. “Una de las cosas más bonitas que me ha dado la caricatura política es que te conozca mucha gente y no sabes quiénes son. Que te vean y te ubiquen por un dibujo, eso es algo maravilloso que no tengo cómo agradecer, que se ganan con el tiempo, esfuerzo y la dedicación”.

Ha tenido también que evolucionar y adaptarse a los nuevos espacios como la televisión y las redes sociales. “Empece por casualidad, no estaba en mis planes ser caricaturista, comencé haciendo playeras del movimiento zapatista, me llevan a un periódico y de ahí ya no salí”.