Cáritas brinda apoyo a 30 familias desplazadas

Gilberto Hernández García, asesor de la pastoral social de la Arquidiócesis de Tuxtla y director de la asociación humanitaria ‘Cáritas de Tuxtla’, dio a conocer que actualmente brindan apoyo a unas 30 familias de desplazados, un número mucho menor al de años anteriores.

Dijo que, aunque la presencia de personas que tuvieron que abandonar sus comunidades por la situación de violencia en el estado en el sexenio anterior ha disminuido en comparación con los momentos más críticos del año pasado.

“Muchas familias continúan sin querer regresar a sus lugares de origen por temor a que persista la violencia”.

De acuerdo con Hernández García, tras las acciones de pacificación implementadas por el actual Gobierno del Estado, la atención humanitaria que brinda ‘Cáritas de Tuxtla’ a desplazados se ha reducido en un número considerable; sin embargo, se sigue llevando a cabo.

“Atendemos a menos personas definitivamente, que en los momentos de crisis más más importantes, que fue prácticamente todo todo el año pasado, no ahora son menos las familias; sin embargo, hay una presencia todavía significativa aquí en la ciudad, muchos de los desplazados nos han dicho que no quieren regresar porque consideran que no hay todavía las condiciones”, agregó.

Asentamientos

Dijo que muchas de las familias que fueron desplazadas de sus hogares actualmente se encuentran asentadas en San Cristóbal de Las Casas y municipios cercanos a la capital, como Berriozábal y Ocozocoautla.

Actualmente ‘Cáritas de Tuxtla’ brinda apoyo directo a unas 30 familias, un numero considerablemente menor en contraste con las 200 que recibieron atención durante la fase más aguda del desplazamiento forzado en la entidad.