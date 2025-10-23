Carlos López, ganador del Premio de la Juventud

"Lo que no se documenta, permanece oculto". Bajo esa premisa, Carlos Daniel Díaz López, reportero y fotógrafo de esta casa editorial Cuarto Poder, ha construido durante cuatro años un invaluable archivo visual que le valió el Premio Municipal de la Juventud, destacando su labor en la visibilización de productores indígenas, artesanos y tradiciones que conforman el rostro vivo del municipio de las hamacas.

Para Díaz López, recibir el primer lugar en la categoría de Arte y Expresión Cultural, representa "un honor, un gusto, algo inesperado, pero también un premio al trabajo que he realizado durante 4 años en mi municipio", refiere.

En entrevista, el joven fotoperiodista detalló que su labor se ha enfocado en destacar actividades locales como la de los productores indígenas de la comunidad de Vista Hermosa, dedicados a la producción de plantas de ornato.

"Esta actividad se ha convertido en su principal fuente de ingresos por años y cada vez se va haciendo del conocimiento público, lo que también sirve como atractivo y fomento al turismo. Esto viene a fortalecer a esas comunidades", explicó el ganador.

Esencia de un pueblo

Más allá de la actividad económica, Carlos Díaz ha volteado su lente hacia las tradiciones y culturas de Berriozábal. Relata que, desde niño, observaba celebraciones que no eran muy populares y que, en los últimos años, se han empezado a difundir más.

"Berriozábal ha comenzado a destacar como un municipio atractivo y cercano a la capital, y eso es digno de reconocer. Creo que el trabajo que realizamos como medios, y en este caso como fotógrafo y documentalista, abona un poco al crecimiento", reflexionó.

Su trabajo ha servido como puente para dar rostro a las personas detrás de los oficios. Mencionó el caso de don Óscar Ovando, un artesano que diseñó la primera guayabera con tejido de hamaca, la cual fue patentada.

"Gracias a un trabajo que realizamos con él, logró obtener un registro en Marca Chiapas y el distintivo Hecho en México, que no es tan fácil de obtener. Esto le ha servido para exponer a nivel nacional y hacer envíos a nivel internacional", compartió Díaz López.

También recordó con emoción haber retratado a Gustavo Morales, "Tío Tavito", considerado un Tesoro Humano Vivo por su arte en la elaboración de hamacas y quien ya falleció.

"Fui afortunado de haberlo retratado y contar un poco de su vida, y la transición en la elaboración de las hamacas", comentó.

Crear memoria

Para el reportero, su labor no se reduce a tomar imágenes, y subraya "No solo son fotografías, también hay historias, hay técnicas, hay encuadre. Y lo que no se retrata, lo que no se documenta y no se cuenta, permanece oculto", afirmó reafirmando su lema personal.

Subrayó la importancia de "crear una memoria histórica que sirva en el presente y en el futuro, para conocer cómo era Berriozábal".

Los eventos que más han capturado en este municipio giran en el recate cultural y de las tradiciones, así como las actividades económicas principales del municipio.

En campo periodístico, a "Charly" o "Carlitos", se le ve en el Diario Vivir de esta ciudad, cubriendo los principales eventos políticos, marchas y denuncias, siendo un portavoz de la ciudadanía.

Al día de hoy, el colega sufre una metamorfosis, pasando de la pasión por la documentación fotográfica, al trabajo y la labor escrita del reportero.

Mensaje a la juventud

Finalmente, Carlos Díaz envió un mensaje a la juventud de Berriozábal, a quienes considera actores clave para el cambio.

"Creo que somos quienes debemos de realzar la historia de nuestros pueblos, de documentar, de dejar una herencia a las personas que vienen detrás nuestro", expresó.

Reconoció que la fotografía es "un campo muy dorado, pero a veces poco reconocido", por lo que este premio, aseguró, tiene un significado especial.

"Viene a reconocer el mérito de un trabajo de los fotógrafos, es un mensaje de que no se desanimen, de que se puede obtener un reconocimiento a base de esfuerzo, de sacrificio y de mucho compromiso social", dijo.







