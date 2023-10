Carlos Molina toma protesta a Comités de Defensa

Este fin de semana, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Carlos Molina, encabezó la toma de protesta de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el municipio de Villa Comaltitlán.

Acompañado por sus compañeras de partido, Karen Calcáneo Constantino y Faride Abud, el líder estatal llamó a las y los cientos de asistentes a trabajar duro para mantener la unidad dentro del movimiento, lo que hoy es un valor agregado al partido.

Al hacer uso de la palabra, invitó a no olvidarse de los principios de la Cuarta Transformación, como son: no mentir, no robar, lealtad con el movimiento, así como con las y los compañeros de partido.

“Hoy más que nunca estamos en la recta final, y por ello debemos mantenernos unidos, no haciendo caso a las campañas de difamación y también de confusión, pues hoy hay varios que ahora se pintan de guinda, asegurando formar parte de algo que llaman ‘lopezobradorismo’; aquí no hay corrientes, hay unidad, y caminamos en una sola dirección”, expresó.

Para concluir, promovió entre los cientos de asistentes que solo a través del voto podrán decidir la continuidad de la transformación del país.