Carlos Morales coincide con Sheinbaum en vuelo

Carlos Morales Vázquez dio a conocer, a través de sus redes sociales, que tuvo la oportunidad de saludar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de coincidir con ella durante un vuelo con destino a Chiapas.

Durante el breve encuentro, Morales le expresó sus buenos deseos para que su estancia en el estado fuera productiva y que su visita se traduzca en beneficios para las y los chiapanecos.

Esta coincidencia ocurre después de que Carlos Morales sostuviera una reunión con Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, con quien compartió puntos de vista sobre el fortalecimiento del movimiento y los retos de la Cuarta Transformación.

Tiempos

Ambos encuentros se producen en un momento de actividad política y organización interna del partido guinda, rumbo a la definición de su coordinación municipal en Tuxtla Gutiérrez y al proceso electoral de 2027.

Morales Vázquez ha mantenido una trayectoria dentro del movimiento y participó en las actividades de respaldo a Claudia Sheinbaum durante su campaña presidencial de 2024 en Chiapas.