Carlos Morales impugnará proceso de elección en SCLC

Carlos Morales Vázquez, de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de San Cristóbal de Las Casas, dio a conocer que impugnará el proceso de elección, luego de que se diera a conocer que la candidatura es para el priista Francisco Martínez Pedrero.

En conferencia de prensa, dio lectura a un documento en el que señaló lo siguiente: “(…) nos sumamos para apoyar las causas ciudadanas, por ello decidimos respaldar a Xóchitl, porque nos identificamos con ella, como millones de mexicanos, no somos una improvisación, siempre de frente y congruentes”.

Mencionó “que el último acuerdo fue irse por encuestas, las realizó el PRI, nos citaron el viernes 22, la encuestadora mostró las encuestas, las ganamos dos a uno en el careo interno, como todas las demás.

“Así lo admitió Francisco Martínez, se bajó y comentó que no le favorecía el resultado, que indudablemente debería ir yo. Más tarde me enseñan una encuesta espejo donde salgo aún más arriba. Con todo ello se decidió no dar paso a una candidatura ciudadana. Hoy está en riesgo la oportunidad de regresar la confianza a los partidos, al no sentirse representada”, denunció.

Por todo lo anterior, afirmó que van a impugnar el proceso esperando revertir la designación, “seguiremos en la lucha por que Xóchitl llegue a la Presidencia de la República, porque Willy Ochoa llegue a la senaduría, y se gane la diputación con Marcelino en el V Distrito”.

Carlos Morales Vázquez mencionó que “aquí está la gente que piensa libremente, que decidirá cada uno qué hacer con su voto, pero les puedo asegurar que si el PRI no reacciona, seguirán en la pérdida de su militancia”.

“Desde aquí le reitero mi amistad a Francisco Martínez, mi lucha, nuestra lucha; o es contra él, es contra el sistema, con las viejas prácticas, con las formas de siempre y que no han dado buenos resultados”, afirmó Carlos Morales, quien durante la conferencia fue respaldado por un buen número de ciudadanos y militantes de los paridos que van en coalición.