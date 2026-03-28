Carnaval de Tenejapa llega a Estados Unidos

La exposición “La Fiesta del Sol”, una muestra documental sobre el carnaval de Tenejapa, Chiapas, fue inaugurada en el Museo Latino de Omaha, Estados Unidos.

Portales del Arte en Chiapas informó que la muestra que reúne 60 imágenes de los fotógrafos Cristina Kahlo, Marco Girón y Marcos García, estará abierta al público hasta el mes de agosto de este año.

Se dio a conocer que el proyecto es impulsado por el National Museum of Mexican Art de Chicago, en colaboración con Portales del Arte A.C., organización chiapaneca dedicada a la promoción cultural y proyección internacional de artistas.

Durante la inauguración, Magdalena García, directora ejecutiva del Museo Latino, destacó la importancia de estos espacios para fortalecer la identidad cultural de la comunidad latina.

Carlos Tortolero, fundador y director emérito del National Museum of Mexican Art, subrayó que estas iniciativas contribuyen a preservar la memoria de los pueblos originarios y a fortalecer el diálogo intercultural.

Se informó que la exposición ha sido presentada previamente en espacios como el Centro Cultural Carlos Jurado en San Cristóbal de Las Casas, el museo Hermila Domínguez en Comitán, el museo de Tapachula y La Habana, Cuba, consolidando un recorrido internacional que ahora llega a Estados Unidos.

“Con esta muestra, el arte chiapaneco continúa proyectándose a nivel internacional, fortaleciendo los vínculos culturales entre México y Estados Unidos” se informó.