Carne de cerdo, la que más ha elevado su precio

La carne de cerdo ha sido la que más ha elevado su precio en los últimos dos años, esto de acuerdo con los vendedores de este producto, cuyas ventas han caído considerablemente.

María del Rosario Reyes Cadena, vendedora de esta carne desde hace más de 45 años en el mercado Juan Sabines, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, consideró que tan solo en el último mes el costo en pie ha pasado de 38 a 42 pesos por kilogramo.

“El año pasado llegó hasta 47 pesos por kilogramo, y estamos hablando que a este precio se le tiene que sumar la maquila para que el rastro lo sacrifique, pero no lo entrega limpio, a veces lo entregan con pelo, le rompen la hiel, no te tienen ese cuidado, a veces lo entregan con excremento”, señaló.

Esto se ha vuelto un verdadero problema para los vendedores, que también corren el riesgo de que en la maquila no entreguen los kilos completos de la carne en el canal.

Se paga el sacrificio 120 pesos, el arrastre 70 pesos, “todos esos son gastos extras, por eso los precios se han movido constantemente, y la gente no lo sabe, piensa que nosotros le subimos el precio porque queremos pero la realidad es así”.

En este escenario, en los últimos dos años el precio de la carne de cerdo ha pasado de 90 a 160 pesos, siendo el producto que más ha elevado su precio.

“La costilla está a 130 pesos, mientras que el año pasado estaba 120 pesos, y en general estaba 20 pesos más barato, eso nos ha pegado mucho a nosotros”, expresó.

Otro factor con el que han tenido que lidiar los comerciantes de este producto, es la competencia desleal del ambulantaje que también vende carnes y la de cerdo no es la excepción.

“Lamentablemente no se toman cartas en el asunto, no hay una buena regulación de establecimientos. Ese es un punto que la gente no entiende, que compra más barato, pero no se sabe nada de la calidad y los kilos no son completos”, expresó.

Recordó que estos pequeños comerciantes están, en este momento, enfrentando la crisis más complicada de los últimos años.

“Pedimos a las amas de casa, a los tuxtlecos que vengan a los mercados tradicionales, donde siempre encontrarán los mejores productos”, remarcó.