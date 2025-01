Carne de res aumenta su precio

Locatarios del mercado del Centro señalaron que el precio de la carne de res subió para estas fechas decembrinas. Su precio va de 170 y 180 a 190 y 200 pesos por kilogramo, indicó Juan Morales Sánchez, locatario del Mercado Juan Sabines y presidente de Tablajeros de Chiapas.

Los cortes de carne fueron los que más sufrieron esta alza, mientras que la costilla suprema subió de 140 a 150 pesos.

Factores

El aumento de 10 pesos el kilo de carne bovina se debe a diversos factores, tanto por los efectos de la temporada de estiaje, como por el incremento de los insumos.

Previo a las cenas de Noche Buena celebradas el pasado 24 de diciembre, señaló que las ventas no repuntaron pero sí tuvo un aumentó del 70 %. Se espera que para hoy 31 de diciembre, con las compras de pánico para recibir el Año Nuevo, las ventas alcancen el 90 %.

En ese sentido, don Juan sabe que la carne de res no es la favorita para las cenas de diciembre como sí lo es la de cerdo, lo que también podría generar que las ventas no alcancen la expectativa de los tablajeros.

No obstante, hay familias que amplían sus opciones con algún corte, una picaña, arrachera, churrasco, con la que pueden acompañar la mesa de los chiapanecos.

Precios más bajos que en el super

Pese al incremento, aseguró que la carne roja que se vende en el mercado tiene un costo mucho menor que en el que se oferta en el supermercado; donde no solo tiene un mayor precio por kilogramo, sino que no que no tiene la misma frescura que los productos del centro de abastos.

“Si se dan una vueltecita en los centros comerciales están mucho más arriba los precios. Una picaña, por ejemplo, la tienen en más de 300 pesos, en cambio nosotros la tenemos en 220 pesos; y un corte como el sirloin lo tenemos a 200 pesos nosotros, ellos lo tienen como a 300. Nuestros precios son más bajos que en cualquier centro comercial”, afirmó.

Don Juan, expresó que no tiene inconveniente de que los consumidores le pregunten sobre alguna receta para preparar cualquier tipo de carne, solo pide que lleven consigo donde anotar, pues él mismo se los escribe. “Le damos asesoría, por ejemplo la comida que quieran hacer, por ejemplo, quieren hacer una birria, barbacoa y no lo saben hacer, yo le digo tráigase lápiz y una libretita, le apuntamos todo lo que lo que lleva esas comidas y si se trata de la carne para asar pues le decimos también cómo son los cortes, muchas veces los traen de un centímetro y medio, a mucha gente le gusta delgadita”, finalizó.