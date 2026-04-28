Carranza se mantiene en calma: SGGyM

Tras difundirse mediante redes sociales este lunes 27 de abril un presunto enfrentamiento en el municipio de Venustiano Carranza, así como bloqueos carreteros en entradas y salida del pueblo, la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM) informó que dicha situación es falsa y se aseguró que todo se mantiene en calma sin ningún incidente violento.

Al mismo tiempo se descartó la versión que circuló sobre la presunta privación ilegal del comisariado de bienes comunales, Jesús Vázquez Solano, por parte de civiles armados.

Ante esto, la dependencia estatal pidió a la población un alto a la difusión de mensajes o publicaciones que carezcan de veracidad, añadieron que esto solo provoca la alteración del orden y pánico generalizado debido a recientes hechos violentos.

Añadieron que las únicas fuentes oficiales son aquellas que se encuentran verificadas así como las diferentes dependencias de seguridad las que están encargadas de mediar la situación de la zona.

La tensa calma que se vive en Venustiano Carranza deriva del enfrentamiento ocurrido el pasado viernes 24 de abril, de acuerdo a versiones de pobladores, civiles armados a bordo de camionetas ingresaron al municipio de Nicolás Ruiz, donde realizaron ataques.

Tras estos hechos, los agresores se dirigieron hacia el municipio de Venustiano Carranza, donde pobladores mantenían un bloqueo por demandas agrarias, fue en ese punto donde se registró un enfrentamiento armado.

De acuerdo a datos preliminares proporcionados por la Fiscalía General del Estado se identificaron a dos personas: Luis Alfonso López Sánchez y MariCruz Gordillo, esta última víctima producto del fuego cruzado.

Por su parte el titular de la FGE, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se localizó dos vehículos calcinados, mientras que las investigaciones continúan.