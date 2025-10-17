Carretera de Nicolás Ruiz tendrá inversión de 26 mdp

Una inversión superior a los 26 millones de pesos, es la que inyectará la Comisión Estatal de Caminos y municipios locales en los recién comenzados trabajos de rehabilitación del camino Nicolás Ruiz, en el tramo que comprende del kilómetro 0+000 al 6+000.

La obra está enmarcada en el programa Carreteras Vivas que impactará de manera directa a más de 10 mil residentes de los municipios de Nicolás Ruiz, Venustiano Carranza y Teopisca.

La obra fue presentada como una acción de justicia social que responde a una demanda histórica de las comunidades, las cuales durante años habían permanecido en el olvido en materia de infraestructura básica.

Mejorar la conectividad

El proyecto busca mejorar la conectividad y facilitar el acceso a servicios esenciales como salud, educación y comercio, lo que se prevé que transforme las condiciones de vida en la región.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, destacó que la rehabilitación es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el municipio.

Subrayó que esta colaboración permitirá dotar a miles de habitantes de una vía más segura, moderna y funcional.

Ruiz Morales reiteró el compromiso del organismo de seguir atendiendo las instrucciones del Ejecutivo estatal para atender las necesidades de conectividad y seguridad vial en las comunidades de Chiapas.

Una de las obras más anheladas

En representación de los beneficiarios, Ricardo Hernández Gómez reconoció la materialización de una de las obras más anheladas por la población, calificándola como un detonante de progreso y esperanza.

Por su parte, el presidente municipal de Nicolás Ruiz, Audelio Jiménez Gómez, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y manifestó que, si bien persisten retos por superar, estas acciones generan entusiasmo y un impulso tangible para el desarrollo local.