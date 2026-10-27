Carretera Tuxtla - San Cristóbal está mal construida

El origen de los constantes accidentes en la carretera de cuota Tuxtla - San Cristóbal -donde recientemente un tráiler embistió varios vehículos y dejó cuatro decesos y varios heridos- está en lo mal construida que está la vía, señaló Raquel Gordillo Cano, delegado en Chiapas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

“Consideramos en Canacar que el origen de todo el problema está en lo mal construida que está esa carretera, la de Tuxtla - San Cristóbal y también la de Ocozocoautla - Las Choapas. No es posible que tengamos carreteras de dos carriles cuando en todo el país existen carreteras de cuatro” , afirmó.

El delegado señaló que Chiapas “no tiene ni siquiera una carretera libre y que se paga una cuota por vías que no están correctamente hechas”.

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“Ese es el origen. De ahí van a seguir habiendo muchísimos accidentes. Todos los días hay accidentes, aunque pongan patrullas y más patrullas”, advirtió.

Respecto al percance reciente, Gordillo Cano explicó que ya existía un accidente previo y que las autoridades debieron avisar y no permitir la circulación de las unidades. “Sin embargo, eso no pasó, así que el compañero transportista avanzó y no le dio tiempo de frenar. No es que no tuviera frenos”, aclaró.

Cuestionado sobre lo que ocurre con el conductor tras un accidente, el delegado explicó que la póliza de seguro emite una fianza para liberar al operador.

Asimismo, señaló que se critica mucho que el chofer se retire después del accidente, pero que también debe pensar en su seguridad.

“Si el chofer se queda ahí, puede ser víctima de que lo golpeen, de un linchamiento”, indicó.

Además, sostuvo que en el video del percance se observa que el operador se orilló para tratar de evadir los vehículos atravesados, pero que había personas en esa parte.