Carreteras no son aptas para practicar deporte

Ante el suceso que enlutó a la comunidad de corredores cuando una persona perdió la vida el pasado fin de semana mientras practicaba este deporte, el entrenador del Club Armenta Runner de Tapachula, José Octavio Armenta Chanona, afirmó que los tramos federales y estatales no son seguros ni adecuados y lamentó que la infraestructura deportiva sea insuficiente; sin embargo, dijo que hay que tomar precauciones para salvaguardar la vida.

Riesgos

Expresó que por lo general en las carreteras federales de la región no hay banquetas y en algunos casos ni siquiera acotamiento, lo que con el paso de camiones de alto tonelaje convierte a la zona en una pista mortal para los corredores.

Compartió que esto es causado por el poco espacio que tienen los corredores para entrenar, ya que hace falta infraestructura deportiva en la mayoría de los municipios.

Reconoció que el crecimiento de corredores ha sido explosivo en toda la región, ya que son más de 100 clubes que hay en Soconusco, sin embargo, la infraestructura no creció al mismo ritmo, por ello, pese al peligro muchos clubes se arriesgan a correr en las carreteras.

Mensaje

“Desafortunadamente no hay espacios suficientes en el Soconusco para los cientos de corredores, ya que ha crecido el amor por este deporte, pero al no haber infraestructura muchos se arriesgan a entrenar en tramos federales”, abundó.

Ante esta realidad, Armenta Chanona hizo un llamado a todos los corredores a tomar precauciones y que cuando se vaya a correr a carretera, se lleve un carro que vaya escoltando el recorrido para correr más seguros, y que se corra con ropa clara y visible, no de color negro.

“Yo he visto que la mayoría de las personas van de todo negro vestidas en la carretera, corran con ropa clara, con colores más llamativos, y cuidarse, tratar de buscar los lugares más seguros para correr aquí en la región”, finalizó