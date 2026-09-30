Casa Chiapas en CDMX, una ventana al Sureste

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó su habitual programa Platicando con el Jaguar, en su temporada dos, capítulo cuatro, donde presentó a la Casa Chiapas desde la Ciudad de México, explicando que no se trata de una extensión institucional, sino un espacio de promoción de la cultura, artes y naturaleza de la entidad.

Presentó a la encargada, Kenya Arroyo Muñiz, a quien señaló como una entusiasta de la promoción de la entidad.

En este sentido, Arroyo Muñiz dijo que se trata de un espacio muy dinámico que tiene dos vertientes: la administrativa que ve cuestiones jurídicas y de gobernatura.

Pero además, tiene una vertiente cultural de eventos y promoción, además de una cafetería, donde se pueden degustar alimentos de la entidad pero también vivir experiencias chiapanecas.

Dijo que se tiene una estrategia con las secretarías de Turismo estatal y federal, lo que ha permitido tener este espacio considerado como un museo de la Ciudad de Mexico.

Recorrido

En un segundo momento se realizó un recorrido por la Casa Chiapas, donde intervinieron cocineras y comerciantes de productos chiapanecos, quienes degustaron algunas muestras y conocieron también algunos productos.

En ese marco realizaron una invitación a los chiapanecos en la CDMX a visitar ese espacio que esta permanentemente abierto.

En este andar también se presentó el extracto de una canción interpretada en propia autora por el compositor Martín González, quien interpretó un pieza con alegorías a la tierra de Chiapas.