Casa de la Amistad atiende a 200 menores con cáncer

En la lucha contra el cáncer infantil en México y particularmente en la entidad, la Fundación Casa de la Amistad en Chiapas se atienden alrededor de 200 niños con este padecimiento, mismos que reciben apoyo y atención integral, convirtiéndose en una fuente de esperanza y apoyo para niñas, niños y jóvenes.

En rueda de prensa, Alejandro Escobar, gerente regional en Chiapas, informó que la fundación atiende actualmente cerca de 20 niños en Tapachula y más de 180 en Tuxtla Gutiérrez, todos ellos no cuentan con seguridad social y son canalizados a través de hospitales generales.

Y es que “Chiapas es desde hace varios años, el estado con mayor índice de cáncer infantil en el país y eso nos deja ver que hay muchos retos por trabajar, pero con la suma de esfuerzos de todos estamos brindándoles apoyo”.

Dijo que este 2026 ha sido positivo, porque seis menores tocaron la campana entre los meses de febrero y julio, tras concluir alrededor de 100 semanas de tratamiento, ese periodo representa más de dos años y medio de atención continua y permanente.

Expuso que tras tocar la campana los niños entran a dos años de vigilancia sin quimioterapia, pero con chequeos constantes, y luego de esto a un periodo de observación. Las estadísticas señalan que el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en niñas y niños entre cinco y 14 años.

El apoyo que otorga la fundación es integral: medicamentos, estudios médicos, transporte, desde comunidades apartadas de toda la Costa, como Pijijiapan, Tonalá, Mapastepec y Tuxtla Chico, hasta apoyo emocional en el Hospital General de Tapachula, para evitar que una familia abandone el tratamiento por falta de recursos y concluyó señalando que en caso de Tapachula, poco más del 90 por ciento de los pacientes tocan la campana.