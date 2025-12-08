Casa de salud brinda servicio insuficiente

Habitantes y restauranteros piden a las instancias correspondientes que la casa de salud extienda sus horarios de servicio ante la llegada de turistas por las fiestas decembrinas, ya que señalan su horario normal de ocho de la mañana a cuatro de la tarde no permite una atención digna a los turistas.

Informaron que Puerto Arista es el centro turístico más visitado en la temporada de fin de año y muchos de los visitantes suelen quedarse por la noche, debido a esta situación turistas han necesitado recibir atención médica y no hay ya que los médicos se retiran a Tonalá.

Por ello destacan la importancia de que la casa de salud que hay en Puerto Arista trabaje las 24 horas del día para brindar un servicio para todo los usuarios que así lo requieran.

Falta de servicio

Indicaron que muchas veces los turistas se han quejado de que cuando han requerido el servicio médico por la tarde o noche no pueden ser atendidos, ya que la casa de salud está cerrada y consideran que esta situación no debe de estar pasando, sobre todo al tratarse de una zona turística.

Por esta situación los restauranteros y habitantes confían en que las autoridades correspondientes permitan que la casa de salud permanezca abierta todo el día.