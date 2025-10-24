Casa del Terror del tío Luis abre sus puertas

A partir de hoy, después de las seis de la tarde, las familias de Tuxtla Gutiérrez pueden acudir a la Casa del Terror del tío Luis, para que puedan disfrutar de las amenidades que fueron colocadas con personajes alusivos a la temporada de Halloween y de Día de Muertos.

Luis Navarro, quien ha impulsado el proyecto en los últimos cuatro años, expresó que los personajes colocados en este 2025 son alusivos a las películas de terror.

Ubicación

Para las familias que deseen acudir, la dirección de la casa es la 4.ª Oriente Norte número 447, entre 3.ª y 4.ª Norte. La visita se podrá realizar desde las 18:00 horas y hasta las 10:30 de la noche.

Quienes acudan podrán observar el personaje animatrónico de Michael Myers, una representación de un cementerio, un esqueleto gigante, calabazas con luces, calaveras encantadas, el pino de Halloween, entre otros personajes.

Para los días 31 de octubre, 1º y 2 de noviembre, las puertas de la Casa del Terror se abrirán desde las cuatro de la tarde hasta que se vaya la última persona.

En esas fechas las familias disfrutarán, en la parte de atrás, de una representación de un cementerio y se colocarán otras figuras.

La pasión para adornar este espacio, que le llevó seis días y que implicó la ayuda de varias personas, se debe a que de niño siempre quiso tener su vivienda decorada con elementos alusivos a esta temporada.

Expresó su entusiasmo, ya que pudo lograrlo desde hace cuatro años y más por la aceptación que ha tenido la ciudadanía, debido a que el año pasado un total de 10 mil personas visitaron el lugar.