Casas de empeño están registrando mayor afluencia

Derivado de los gastos por el nuevo ciclo escolar, las casas de empeño han mostrado un mayor registro de pignorantes, quienes buscan a través de sus prendas poder solventar diferentes imprevistos propios de la temporada.

Claudia Hernández, gerente de las sucursales de Prestamil en Tuxtla Gutiérrez, expuso que en este mes se ha notado un incremento en el número de empeños; sin embargo, dijo, se espera que en la tercera semana de agosto el número de empeños incremente más.

Precisó también que este año las personas llegaron a buscar mucho la joyería en oro por el tema de la graduación, “para regalarlos a los niños y jóvenes que concluyeron sus estudios”.

Después de las clausuras los pignorantes comenzaron a llegar en mayor número, en un promedio de seis por día en la sucursal localizada en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Puntualizó que a comienzos del mes estuvo relativamente tranquilo, pero “va en aumento el número de prendas que se empeñan”.

Solventar material escolar

“Lo que fue el fin de semana pasado y estos días, han estado viniendo más de los que vinieron la semana pasada; entonces quiero pensar que es por el tema de los útiles, las inscripciones y todo eso, por ello la gente requiere dinero, y como estamos a mitad de quincena, la gente lo necesita”, expresó.

No obstante, la gerente refirió que no se tiene un repunte mayor respecto a la misma temporada del año pasado; “las prendas que más vienen a dejar son laptops y tabletas, incluso, no tanto para empeñarlos, pues las traen para vender”, indicó.

Desde su experiencia, consideró que en la última semana de agosto los empeños incrementarán, que son fechas de pago de inscripción y compra de útiles escolares, además de que, “como siempre, las familias dejan todo al último momento”.