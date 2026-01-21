Casas de empeño reportan poca demanda

Pese al aumento de precios en productos, bienes y servicios, las casas de empeño en la capital chiapaneca reportaron poca demanda de préstamos prendarios. En este inicio de año hay más oferta que clientes, y los negocios han optado por rematar artículos empeñados durante 2025.

Aunque tradicionalmente la población recurre a estos establecimientos para obtener préstamos prendarios y enfrentar los gastos de inicio de año, en este mes las empresas del ramo registran una baja demanda de contratos.

De acuerdo con trabajadores de casas de empeño, la tendencia a la baja se arrastra desde diciembre y se ha acentuado durante enero.

Ofertas

Pese a que estos negocios ofertan créditos de hasta el 80 por ciento del valor de las prendas o artículos, como joyas de oro, herramientas de carpintería y mecánica, electrodomésticos, computadoras, televisiones, vehículos e incluso viviendas, la afluencia ha sido mínima.

Algunos establecimientos promocionan pagos semanales con tasas del 3.12 por ciento para la liquidación del crédito prendario.

Entre los artículos que de manera común se aceptan en empeño se encuentran guitarras eléctricas, teclados, lavadoras, estufas, anillos de graduación y teléfonos celulares.

Remate de productos

Ante la baja demanda de nuevos préstamos, varias casas de empeño han optado por sacar a remate productos empeñados durante el segundo y tercer trimestre de 2025, que no fueron recuperados por sus dueños.

Se trata principalmente de televisiones, computadoras, celulares y cafeteras, que ahora se ofrecen con descuentos de hasta el 70 por ciento en la compra de joyería y otros artículos.

El panorama refleja que, pese a la presión económica de la cuesta de enero, las casas de empeño no están siendo, por ahora, una opción recurrente para la población.