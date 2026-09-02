Casas de tierra, no son sinónimo de pobreza

Más del 50 por ciento de la población en Chiapas vive en zonas rurales y de esa mitad, el 60 %, aproximadamente, habita casas hechas con tierra, adobe, bajareque, madera y materiales encontrados en las zonas aledañas, una situación que entrelaza la pobreza y la práctica de técnicas amigables con el medio ambiente.

Actualmente, se transita hacia sistemas modernos de construcción, incluyendo losas de concreto armado, bloques de cemento-arena, que sustituyen los modelos tradicionales siguiendo una ruta económica de las culturas hegemónicas.

Esto, porque estas casas con base en elementos inmediatos como tierra, se relacionan de manera errónea con pobreza, pero no es así en todos los casos.

Claro que hay que identificar y resolver las graves carencias de comunidades sumidas en la marginación. Pero también es importante reconocer que se pueden tener casas baratas, sostenibles, amigables con el medio ambiente sin que esto represente pobreza.

Estudio y diagnóstico

Esto ocurría solo mediante el estudio y diagnóstico de las condiciones en que las culturas de Chiapas habitan y poseen su espacio, observando sus simbolismos, referentes y cosmovisión, explicó Juan Carlos Solís Granados, docente e investigador que plantea una mirada que entremezcla la antropología social y la arquitectura.

El adscrito a la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) hoy en día tiene una estancia posdoctoral con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) con el proyecto: Adopción de ecotecnologías para la vivienda rural en comunidades del estado de Chiapas; habló sobre la visión de desarrollo de los pueblos rurales.

Detalló que, junto a un grupo de investigadores como Eddy González, Nguyen Molina, Raúl Pável Ruiz, Cándida Aremi Gutiérrez, Patricia Esmeralda Gutiérrez, entre otros, estudian el impacto de las ecotecnologías y el rescate de prácticas originales.

Comunidades

En estos trabajos, se ha encontrado que la falta de economías en las comunidades de Chiapas es alarmante, pues existe bajo nivel de circulante. Esto condiciona la posesión de herramientas básicas para el trabajo en estas comunidades.

Pero también permite ver la creatividad con que históricamente estos pueblos han utilizado elementos de su entorno para construir sus viviendas. Aprendiendo estas técnicas, reconociendo entre las culturas su manera de habitar el espacio, sus símbolos y aspiraciones.