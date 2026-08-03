Casi 300 mil han acudido a zonas arqueológicas

Durante los primeros seis meses de 2026, las zonas arqueológicas y museos de Chiapas administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), registraron un total de 285 mil 557 visitantes, según las estadísticas oficiales del instituto.

La cifra coloca a estos sitios como los destinos de turismo arqueológico más importantes del sureste mexicano, con una afluencia alta de visitantes nacionales y extranjeros.

Una vez más, la zona arqueológica de Palenque, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, encabeza la lista de los sitios más concurridos.

Con su imponente Templo de las Inscripciones y el Palacio, el antiguo centro ceremonial es el principal imán para los turistas, con más de 150 mil visitas.

Le siguen en preferencia Toniná, que el pasado 21 de marzo, después de permanecer cerrada por más de dos años debido a un problema agrario volvió a abrir sus puertas a la población, con más de 31 mil visitantes registrados en el semestre.

Relevancia

Toniná es considerado uno de los asentamientos mayas más relevantes de Chiapas, famoso por su acrópolis de 75 metros de altura. Su reapertura fue posible gracias a un proceso de recuperación y expropiación de 9.22 hectáreas de terreno privado, gestionado por el Gobierno de México en coordinación con el INAH.

Yaxchilán, Bonampak y Lagartero, que junto a otros sitios como Chincultic, Tenam Puente, Izapa, Chiapa de Corzo e Iglesia Vieja, conforman el circuito arqueológico del estado.

Museos

En el rubro de museos, el De los Altos mantiene la mayor afluencia con más de 13 mil registros de visita, destaca en segundo peldaño el Museo Regional de Chiapas con 10 mil 827 visitas.

Estas estadísticas del primer semestre reflejan el interés sostenido por las zonas arqueológicas de Chiapas y con la temporada alta de verano se espera que las cifras continúen en ascenso.