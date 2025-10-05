Casi 5 mil estudiantes de la Unicach con beca

En la actualidad la beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro” beneficia a cuatro mil 761 estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), la cual busca que más jóvenes puedan acceder o renovar su registro.

Directivos y funcionarios de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), informaron a más de mil jóvenes de esta institución el procedimiento en la sesión informativa “Fortalecimiento para Estudiantes de Educación Superior”.

Actividad

La actividad fue dirigida por personal de la Oficina de Representación en Chiapas, encabezados por Marcelo Toledo Cruz. Aparte de los más de 400 estudiantes de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, el alumnado de las sedes regionales (863) también se conectó a la sesión informativa.

Maritza Barrios Gilses, jefa del Departamento de Educación Superior en Chiapas de la CNBB, informó que la convocatoria para el registro a la beca para estudiantes de educación Superior estará abierta del 1º al 15 de octubre.

Procedimiento

Detalló que los interesados deben ingresar a la plataforma subes.becasbenitojuarez.gob.mx y llenar con cuidado sus datos personales y demás requerimientos.

Enfatizó la necesidad de contar con la CURP validada por el Registro Civil para completar el registro, así como leer detenidamente las indicaciones que proporciona la plataforma para realizar el trámite con éxito.

La beca, otorgada por el Gobierno Federal, que preside Claudia Sheinbaum Pardo, busca combatir el abandono y la deserción escolar, por lo que exhortó a los universitarios a hacer buen uso de los recursos económicos recibidos.

Destacó que el esfuerzo del Gobierno Federal es verdaderamente significativo. En el caso de Unicach, para 2025 la mayoría de sus programas educativos tienen acceso a la beca, por lo que animó a quienes aún no se han registrado a que lo hagan en tiempo y forma.