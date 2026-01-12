Casi 900 casos entre positivos y probables a sarampión

Con base en el informe diario del brote de sarampión en México, actualizado hasta este 7 de enero de 2026, Chiapas alcanzó casi 900 casos del virus entre los que se consideran como probables y los que dieron positivos.

Desde que se notificó a la primera persona infectada del padecimiento en México, la enfermedad se ha expandido a 29 entidades federativas y 200 municipios del país.

Los casos probables son aquellos donde una persona presenta fiebre o erupciones cutáneas, pero pueden registrar uno o más de los siguientes síntomas: tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias.

En el caso de Chiapas, acumuló 557 casos probables en el 2025 y van 71 en este año, además de los 242 que fueron confirmados a sarampión entre el año pasado y 2026, ubicándose como la quinta entidad con más reportes positivos en el país.

Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Michoacán fueron las cuatro zonas de México que estuvieron en los primeros lugares sobre casos confirmados, con cuatro mil 490, 662, 243 y 242 de forma respectiva.

El informe detalla que el grupo más afectado del virus es el que se ubica de 0 a 4 años de edad, al registrarse 985 reportes. Después se ubicaron los de 25 a 29 años y de 5 a 9 años, con 728 y 718 casos respectivamente.

Hasta el pasado 7 de enero en México se habían confirmado seis mil 421 personas con sarampión, además de 24 defunciones en 2025.

Las muertes se ubicaron en Chihuahua (21), Jalisco (1), Sonora (1) y Durango (1). La información nacional agrega que otros siete mil 718 casos fueron descartados a sarampión y mil 904 se mantienen en estudio.