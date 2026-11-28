La nueva sede de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) en el municipio de Berriozábal, se tiene previsto que inicie actividades a principios de 2027, con la Licenciatura en Cirujano Dentista, indicó la rectora Juana de Dios López Jiménez.

Comentó que recientemente realizaron un recorrido por las instalaciones que muestran un importante avance, junto con el presidente municipal, Jorge Acero Gómez, acompañados de sus respectivos equipos de trabajo.

Vinculación

“Hay una vinculación constante para avanzar en las gestiones de la segunda etapa de construcción de la nueva sede universitaria en ese municipio, proyecto que permitirá ampliar las oportunidades de educación superior para las y los jóvenes”, mencionó.

Esta nueva etapa, dijo, representa un avance estratégico para el desarrollo de la oferta académica de la Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública al sentar las bases para que, en el futuro, Chiapas cuente con espacios de formación de especialidades odontológicas.

“De esta forma se acercan las oportunidades a las y los profesionales de la entidad, evitando que tengan que trasladarse a otros estados para continuar su preparación.”

Indicó que con el alcalde acordaron establecer mecanismos de coordinación y gestión para dar continuidad al proyecto, que contempla la construcción y el equipamiento de un edificio de docencia, clínicas y laboratorios.

Acercan la educación

La rectora ratificó el compromiso de la universidad de ampliar su cobertura educativa y diversificar las opciones de formación profesional, mediante el trabajo coordinado con los gobiernos municipales para acercar la educación superior a las juventudes de las distintas regiones de Chiapas.

Acero Gómez mostró la disposición de su administración para continuar trabajando de manera conjunta con la universidad, en atención a las directrices del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de acercar nuevas opciones educativas.