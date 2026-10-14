Casi listo el parque Bicentenario para Día de Muertos

Con representaciones de trajes regionales, ofrendas, un paseo de catrinas y un túnel del inframundo, el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez se prepara para recibir a las familias durante las celebraciones del Día de Muertos. Con un avance del 65 por ciento, la ambientación busca resaltar la cultura y las tradiciones de Chiapas.

Gustavo Pinto, decorador y diseñador floral, explicó que el proyecto comenzó entre finales de febrero e inicios de marzo, con una etapa de investigación para definir los elementos que darían forma a la instalación, con énfasis en las costumbres de los pueblos chiapanecos y el significado de las ofrendas dedicadas a quienes han fallecido.

Decoración

Detalló que la decoración incorpora productos tradicionales como pan, caña, mandarinas y nanche, además de vestimentas representativas de municipios como San Andrés Larráinzar, Zinacantán, San Juan Cancuc, Yajalón y Chiapa de Corzo, así como elementos alusivos a las tuxtlequitas.

"Lo que buscamos es la representación del Día de Muertos con los elementos chiapanecos, lo que somos los chiapanecos, nuestra cultura, nuestra identidad", expresó.

Avanza montaje

Respecto al avance de los trabajos, indicó que la ambientación registra entre 60 y 65 por ciento de avance.

Entre las tareas pendientes se encuentran la construcción del túnel del inframundo y la colocación de los últimos detalles del altar, organizado en varios niveles.

En las labores participan alrededor de 40 personas, entre trabajadores y colaboradores de distintas regiones de Chiapas, quienes se han sumado tanto por su experiencia como por el interés de aprender y participar en la representación de las tradiciones locales.

Una de las piezas que requirió mayor trabajo fue la calavera central, que mide alrededor de 15 metros y está elaborada mediante técnicas de cartonería y papel maché, además del uso de fibras para dar forma a su estructura.

Tiempo

Su elaboración tomó entre seis y siete meses, debido a las distintas etapas de armado, secado, aplicación de capas y pintura.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a visitar el parque Bicentenario a partir del 23 de octubre, fecha prevista para la inauguración de la instalación, y recorrer los espacios preparados para la temporada.

"Es un evento familiar, creado para los chiapanecos, por chiapanecos", afirmó.