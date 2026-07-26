Casi mil servicios presta el Escuadrón de Urgencias

A dos meses de su creación, el Escuadrón de Urgencias Médicas (EUM) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez ha brindado 953 servicios de atención prehospitalaria, lo que representa un promedio de 15 a 16 intervenciones diarias.

Este escuadrón fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias en una ciudad con más de 800 mil habitantes, donde la demanda de servicios médicos prehospitalarios supera, en muchas ocasiones, la disponibilidad inmediata de ambulancias de instituciones como la Cruz Roja y Protección Civil (PC).

Capacitación especializada

Este esfuerzo ha sido posible gracias a la capacitación especializada que recibieron las y los elementos de la Policía de Tuxtla en materia de primeros auxilios y atención prehospitalaria, lo que les permite realizar una primera valoración, estabilizar a las personas lesionadas y contribuir a preservar vidas durante los primeros minutos de una emergencia.

Desde su creación, el EUM ha atendido servicios en colonias como Santa Cruz, La Condesa, Jardines del Pedregal, Popular, San Marcos, Democrática, Las Granjas, zona centro, entre otras, a causa de caídas dentro de domicilios, desde azoteas, en la vía pública, convulsiones y lesiones leves derivadas de percances vehiculares, entre otros servicios.