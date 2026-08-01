Caso de Canela, ejemplo de empatía en la sociedad

Después de que se difundiera el caso de la perrita “Canela”, atropellada en las calles del centro de San Cristóbal y denunciado a través de las redes sociales, el veterinario Miguel Ángel Aguirre, quien atendió a la canina, consideró como positiva la atención mediática.

El también responsable del Centro de Control Canino Municipal (Cecam), indicó que, aunque en la ciudad no se ha registrado un aumento de este tipo de siniestros, es gracias a las redes que estos casos obtienen mayor visibilidad. “Y eso es bueno porque habla de una empatía hacia otras especies”, agregó.

Dueños irresponsables

Miguel Ángel Aguirre mencionó que en San Cristóbal no existen estadísticas específicas respecto a cuántos caninos callejeros sí cuentan con dueños; sin embargo, basado en cifras nacionales, es posible calcular que de cada 10 perros que deambulan, 7 podrían tener un propietario.

Indicó que, en ocasiones, los dueños dejan salir a los perros para ignorar sus responsabilidades por unas horas. “Es un tema en el que se tienen que incluir estrategias educativas y estrategias del tipo legislativo, para aplicar sanciones más severas para que la gente se vaya sensibilizando más”, explicó.

También detalló que es la zona oriente norte de San Cristóbal donde más deambulan este tipo de perros, los cuales, dijo, también pueden desplazarse a otras zonas si es que detectan a una hembra en celo.

“El incidente debe dejar una gran enseñanza de que debemos tener precaución porque los perritos no tienen la capacidad de raciocinio”, dijo Miguel Ángel Aguirre, quien también hizo un llamado a los conductores para manejar con precaución.