Caso de maltrato animal debe ser investigado

Activistas y defensoras de animales exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tapachula su pronta intervención y en su caso la sanción ante los señalamientos contra un sujeto que mató a un gato en la colonia La Cañada, ubicada al sur de la ciudad, la cual fue documentada en un video a través de redes sociales que permitiría tanto la ubicación como la identificación del agresor.

Hechos

De acuerdo con denuncias de vecinos y activistas, el incidente ocurrió cuando un hombre presuntamente agredió hasta causarle la muerte a un felino que había ingresado a una vivienda, cuya información, acompañada de imágenes de video y testimonios, comenzó a circular en grupos de WhatsApp y Facebook, generando indignación entre la población.

Ley

Argentina Silva, activista defensora de animales. recordó que el artículo 445 del Código Penal de Chiapas tipifica como delito el maltrato y crueldad animal, con penas que van de seis meses a dos años de prisión y multas de hasta 100 días de salario mínimo, y además la ley contempla agravantes cuando el acto provoca la muerte del animal.

Por ello pidió a los vecinos a que interpongan la denuncia correspondiente, ya que Tapachula ya tiene antecedentes de casos de crueldad animal que no se sancionaron.

Así mismo expresó que la Fiscalía debe asegurar pruebas, recabar testimonios de vecinos y proceder contra el presunto responsable.