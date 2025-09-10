Caso de Norma debe investigarse como feminicidio

El caso de Norma, una joven hallada sin vida el pasado fin de semana en Tuxtla Gutiérrez en su domicilio ubicado en la colonia Bienestar Social, levantó sospechas por las circunstancias altamente extrañas en las que se encontró.

La joven fue localizada en una hamaca a una altura de 50 centímetros con cuerdas que sujetaban su cabeza, mientras su cuerpo se encontraba en el suelo, estos indicios despertaron serias sospechas sobre su muerte.

Revelaron que en el lugar de los hechos la puerta de la habitación estaba cerrada con candado, no se percibió olor de bebidas alcohólicas y todas sus pertenencias se encontraban en orden.

Asimismo, señalaron que el acceso de lámina de la vivienda se encontraba levantada, lo que añade un elemento más de sospecha y la necesidad de realizar una investigación exhaustiva.

Pronunciamiento

Ante esto la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de la Colectiva feminista 50 más 1, se pronunció respecto al caso e instó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a investigar el caso de Norma bajo el protocolo de feminicidio, tal como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia Mariana Lima Buendía.

La cual establece que todas las muertes de mujeres, incluyendo las que aparenten ser suicidios, deben ser analizadas considerando posibles contextos de violencia de género.

Solicitaron de manera pronta la aplicación de la debida diligencia en la investigación a fin de esclarecer su muerte y llevar a los responsables ante la justicia. Sentenciaron que no tolerarán la impunidad en actos como este.