Caso Ostuacán: puede ser momento de reflexión

El presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Gabriel Soberano, lamentó los incidentes de violencia en el municipio de Ostuacán y dijo que deberá representar un momento de reflexión de los protocolos entre fuerzas policiales estatales y municipales, además del estudio del caso para la autoridad jurisdiccional.

Reconoció que las autoridades de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial (PJE), están en permanente capacitación y búsqueda del mejoramiento de sus procedimientos institucionales.

Una tragedia

Explicó que por donde se observe, el caso Ostuacán, donde dos mujeres perdieron la vida y sus presuntos agresores fueron linchados, es una tragedia social, pero también es un momento de inflexión para analizar los procedimientos policiales realizados ante emergencias de esta naturaleza, la coordinación, tiempos de respuesta y sobre el protocolo general.

Y es que estas acciones, su documentación y privación serán vitales para que en un segundo momento alguna autoridad primero del Ministerio Público de la FGE y posteriormente del PJE, esclarezcan y sanciones conforme a Derecho.

Dijo que en escenarios distintos de México y el mundo, algunos incidentes en sitios específicos se han convertido o en objetos de estudio y aprendizaje, por lo que seguramente esta puede ser el caso, pues señaló que las autoridades en Chiapas tienen un firme compromiso con la capacitación permanente en beneficio de las y los chiapanecos.

Finalmente el experto expresó que desde la Barra Chiapaneca lamentan este incidente y estarán atentos a coadyuvar en casos necesarios, ofreciendo también su tiempo y conocimiento para robustecer el trabajo de las autoridades como un compromiso que tienen con la sociedad civil.