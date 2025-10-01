Casos de sarampión no han incrementado

Los reportes más actualizados sobre la situación del sarampión en México, y publicados en la Dirección General de Epidemiología (DGE), mostraron que este virus no se ha expandido en Chiapas, toda vez que solo se ha confirmado un caso. A nivel nacional fue en la semana número cinco que se reportó al primer paciente infectado, sin embargo, en la semana 38 fueron notificados un total de 325 casos probables y 75 más que dieron positivos.

En cuanto a la distribución por sexo a nivel nacional, este virus afecta en un 48.51 % a los hombres y 51.49 % a mujeres. Los grupos de edades más afectados se ubicaron en los siguientes rangos: de 0 a cuatro años, de 25 a 29, de 30 a 34 y de 20 a 24 años.

En el Informe diario del Brote de Sarampión en el país, con fecha de este 29 de septiembre, en México se tenían cuatro mil 737 personas que dieron positivo al sarampión.

El virus se ha extendido a 23 entidades federativas de 107 municipios. En Chiapas, además del caso positivo, se tienen otros 32 casos bajo el concepto de probables, en una población que supera los seis millones 131 mil habitantes.

El padecimiento puede dejar síntomas vinculados con fiebre, erupciones en la piel, conjuntivitis, manchas rojas, entre otros. El sarampión aún está considerada como una enfermedad mortal.

En Chiapas, en el mes de julio, la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de sarampión importado en un menor de cuatro años con residencia en San Fernando.

En el comunicado de aquel mes, se informó que los síntomas los presentó el menor el 30 de junio, después de regresar de un viaje que hizo su familia al occidente del país.