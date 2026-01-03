Casos de sarampión siguen aumentando en Chiapas

Los casos de sarampión en Chiapas siguen aumentando, incluso la cifra más actualizada, y publicada en la Dirección General de Epidemiología (DGE), mostró que hay 158 personas que han dado positivo al virus.

La información detalla que dicha enfermedad se ha reportado en 29 entidades federativas, además de 215 municipios de México.

Adicional a los 158 que dieron positivo al virus, Chiapas tiene otros 432 casos probables de sarampión. Eso significa que son personas que han mostrado erupciones cutáneas y fiebre, además de algunos de los siguientes síntomas: conjuntivitis, adenomegalias (agrandamiento de los ganglios), coriza y tos.

En relación a los estados que acumulan las mayores cifras sobre casos positivos son: Chihuahua con cuatro mil 481, seguido de Jalisco con 556.

Más abajo aparece, con actualización al 30 de diciembre de 2025, Guerrero con 240 y después Michoacán con 227 casos del virus. Chiapas es la quinta entidad con más confirmados, al tener 158.

El informe diario del brote de sarampión en México, añade que en todo el país hay 15 mil dos personas bajo el concepto de casos probables y hay acumulados confirmados seis mil 162.

Respecto de las personas que perdieron la vida a consecuencia del sarampión, hay un reporte de 24 defunciones, 21 en Chihuahua y el resto en Jalisco, Sonora y Durango.

"Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (48.83 % hombres y 51.17 % mujeres). En cuanto al número de casos, el principal grupo de edad afectado es de cero a cuatro años de edad (mil 585 casos), seguido del grupo de 25 a 29 años con 695 casos, continuando el de cinco a nueve años con 684 casos, seguido del grupo de 20 a 24 con 613 casos", enfatiza la información.