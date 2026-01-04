Castigo a lancheros que viajen a exceso de velocidad, piden

Con fuertes sanciones económicas deben de ser castigados los lancheros que conducen sus lanchas a exceso de velocidad de Boca del Cielo a la isla de San Marcos pidieron un grupo de turistas en voz de Miguel Castro Ochoa.

Señalaron que la mayoría de los lancheros que cruzan a los visitantes hasta la mencionada isla lo hacen a gran velocidad, pudiendo generar hundimiento por el fuerte golpeteo que hace la lancha con el agua.

Los prestadores de servicio deben de saber que todos los turistas quieren que se les brinde seguridad a la hora del traslado y no es justo que estos conductores pongan en peligro sus vidas, cuando su único objetivo es visitar Boca del Cielo y su rica naturaleza.

Sanciones

Comentaron que no hay ninguna prisa por llegar a la isla San Marcos donde están las palapas restauranteras y más vale llegar tarde que nunca, pero llegar con seguridad y tranquilidad dejando en claro que los lancheros siempre actúan así, tanto en temporada de vacaciones como cualquier otro día, por lo que estos deben de ser castigados con fuertes sanciones económicas para que aprendan a respetar la seguridad de las personas que les solicitan un servicio de traslado.