Casting para obra de teatro causa polémica

Un casting para la obra de teatro “Romeo y Julieta” en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, causó críticas en redes sociales debido a los polémicos requisitos que deben cumplir quienes deseen participar en dicha audición.

La convocatoria para la obra de William Shakespeare establece entre los requisitos una estatura entre los 1.65 y 1.80 metros, dependiendo del personaje que quieran interpretar, además de tener conocimientos de actuación y baile.

Sin embargo, los requisitos que más causaron críticas fueron que los interesados deben ser personas con tez blanca y ojos claros.

Por lo anterior, la publicación generó críticas hacia los organizadores de la obra, quienes fueron catalogados como excluyentes y racistas, aunque también hubo comentarios en tono de burla y quienes tomaron con humor la situación.

“Requisitos: No ser moreno; creo que la adaptación americana de Leonardo DiCaprio les ha hecho mucho daño a la gente de este lado del mundo”. “Hay un poco de teatro en tu racismo”. “¿Habrá algún papel para los que somos color cartón? Disculpe, gracias”, son algunos de los comentarios.

Luego de la polémica causada por las audiciones para “Romeo y Julieta”, fue lanzado un segundo casting para otra representación teatral para demostrar que “el teatro es diversidad”.

Sin embargo, la nueva convocatoria para una obra titulada “Palenque Rojo” también causó críticas entre los usuarios de redes sociales debido a que se solicitan personas “de tez morena, de rasgos indígenas, con una estatura menor de 1.70 metros”.

“Si no los hubieran funado, también hubieran pedido a alguien blanco, alto y de ojos claros, no se hagan”. “Es broma, ¿verdad? Mejor ya digan que era un experimento social”. “Mi momento ha llegado. Ábrete, Yalitza, que ya llegue”. “Joder quería entrar aquí, pero ya me aceptaron en el anterior!”, fueron otros de los comentarios en la segunda publicación.

Trascendió que ambas producciones teatrales están a cargo del director y productor Hiram Marina García, quien actualmente ostenta un puesto en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas.

De acuerdo con el directorio municipal, Marina García es coordinador de Teatros y Centros de Convenciones de dicho ayuntamiento.