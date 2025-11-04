Catedrático de Derecho impartió charla en Francia

La conferencia “Deconstrucción de los Derechos Humanos: hacia un Neo-Derechohumanismo emergente”, fue impartida con éxito por el investigador y académico de la Facultad de Derecho de San Cristóbal de Las Casas, Eliceo Muñoz Mens, en el marco del Primer Congreso Internacional Académico 2025, en la ciudad de Montauban, Francia.

Encuentro

El congreso se denominó “Nuevas pedagogías integrales orientadoras para la construcción de una nueva civilización”, celebrado Montauban, Francia, y organizado por la Université de l’Eau et de la Terre Occitanie – Asociación Cultural y Educativa.

El catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) informó a la prensa que el Congreso Internacional realizado el pasado fin de semana reunió a académicos, investigadores y especialistas internacionales de Francia, México, España, Colombia, India, Guatemala, Argentina, Suiza, Haití y Estados Unidos de Norte América.

Durante el encuentro compartieron sus aportaciones en torno a los derechos humanos, la educación, la salud, la filosofía, la cultura y la construcción de una nueva civilización basada en la paz, la solidaridad, el amor y el respeto a la diversidad.