Catedráticos respaldan gestión de Chacón Rojas

Catedráticos de las diferentes facultades y campus de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), reconocieron la gestión del rector Oswaldo Chacón Rojas, al mejorar los aspectos académicos, institucionales, de vinculación social y fortalecimiento de la competitividad.

Establecieron que al mantener un manejo financiero eficiente, ha evitado que la universidad regrese a la aguda crisis que enfrentó en administraciones anteriores, lo cual le ha permitido además crecer en todas las regiones de la entidad.

Los catedráticos Saúl Espinosa Zaragoza, Javier Aguilar Fuentes, Manuel Ernesto Aguirre Rosales, Rodrigo Romero Tirado, Guillermo Moreno Basurto y Erika Patricia Pinson Rincón, entre otros consideraron que la designación de Benemérita “representa un blindaje simbólico y legal que reconoce la trayectoria social de la institución, posicionándola entre las siete universidades más prestigiosas del país con esta distinción”.

Modelo educativo de calidad

Además, explicaron que la Unach obtuvo la acreditación del 100 % de los Programas Académicos Evaluables, lo que permite que cuenten con el reconocimiento de calidad por organismos externos como del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees) y del Consejo para Acreditación de la Educación Superior (Copaes).

Explicaron que si bien se contaba con el modelo de Universidad Virtual, “Chacón Rojas lo acercó a la presidencia de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia (Amecyd), lo que sacó a la Unach del plano local para convertirla en referente nacional en modalidades híbridas”.