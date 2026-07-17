Católicos celebran a la Virgen del Carmen

Con música de marimba, cohetes y diversas actividades religiosas, católicos de San Cristóbal de Las Casas celebraron este jueves a la Virgen del Carmen, cuyo templo se ubica en la zona del Centro Histórico de San Cristóbal de Las Casas.

Con mucha fe y devoción, los feligreses realizaron un recorrido por el atrio de la iglesia con la imagen milagrosa.

Durante el día se llevaron a cabo celebraciones eucarísticas, bautizos y primeras comuniones. En el exterior del templo se realizó una verbena popular con antojitos, música y expresiones culturales que año con año forman parte de esta bella tradición.

Arquitectura

Al respecto, Milton Tovilla Ozuna, cronista popular independiente de San Cristóbal de Las Casas, dio a conocer que la iglesia del Carmen se caracteriza por su arquitectura en forma de “L”, tomando en cuenta que cuando llegaron las Hermanas de la Encarnación en el siglo XVII a Ciudad Real, se les otorgó el templo de San Sebastián, que después sería dedicado a la Virgen del Carmen.

“Lo más característico del conjunto arquitectónico del Carmen es el arco estilo mudéjar construido en 1677 y que desde el inicio de su historia ha cumplido múltiples funciones, como lo son arco, torre, campanario y portería para conectar el templo del Carmen con el Monasterio de la Encarnación, lugar en donde hoy se ubica el Centro Cultural El Carmen”.

El Arco del Carmen, como se le conoce a este majestuoso monumento, ha servido como símbolo arquitectónico, cultural y religioso para que San Cristóbal de Las Casas sobresalga en el mundo entero, agregó.

“Fatídico fue el día 23 de marzo de 1993 cuando un incendio consumió las grandes obras de arte que tenía en su interior el edificio, quedando entre las cenizas la imagen principal de Nuestra Señora del Carmen, así como la talla en madera estofada y policromada de San Sebastián Mártir, que era considerada una de las obras escultóricas más valiosas y hermosas del sureste de México, entre muchos otros tesoros que guardaba el templo del Carmen, lográndose salvar el Arco del Carmen gracias a la intervención del cuerpo de bomberos de esta ciudad”.

Reconstrucción

Señaló que con la ayuda de un patronato de reconstrucción y un grupo de devotos se reconstruyó el edificio que hoy conocemos, reconociendo de manera principal a doña Teresa Bermúdez de Morales, que fue quien tomó la iniciativa junto con otras personas de buena voluntad, seguido por don Carlos Gordillo, quien posteriormente se encargaría por décadas del cuidado del edificio reconstruido, donde se venera a la Virgen del Carmen.