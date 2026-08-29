Católicos celebran a san Agustín

Desde muy temprano, este viernes 28 de agosto en la iglesia de san Agustín ubicada en el centro histórico de Tapachula, se pudieron escuchar las mañanitas por grupos musicales, seguido de rezos, cantos, misa, cohetes y aplausos. Una importante afluencia de feligreses que, con ofrendas florales y veladoras se sumaron al festejo.

Las personas acudieron como todos los años para agradecer los beneficios recibidos y pedir por salud y bienestar, uno de ellos es don Fausto Solís, quien entro a la iglesia de rodillas.

En entrevista señaló que hoy, la petición es por la salud de su nieta que está internada en el hospital con problemas en los pulmones, “vengo a pedir la intercesión para que nuestro señor la sane”, afirmó.

La iglesia está de fiesta, el cual ha sido un pilar para los tapachultecos y por décadas se ha catalogado como la celebración mas importante de los católicos.

Peticiones

Otra persona acudió a agradecer que su familia esté bien, dijo que “confía en la grandeza de Dios y que a través de San Agustín obrará grandes milagros y su petición será contestada”.

Asimismo, doña Sara, con fervor y mucha fe, pidió paz y consuelo, ya que hace algunos días perdió a “su compañero de vida, su esposo, por lo que demandó a San Agustín le ayude a superar este momento difícil”.

Mientras que doña Agustina clamó al santo patrono que “la mantenga siempre con salud, sin ningún detalle de enfermedad, pues a pesar de su edad, su mayor deseo es estar en paz y gozar de prosperidad física”.

Aunque reconocieron que San Agustín no es considerado un santo milagroso, los católicos aseguran que intercede ante Dios por sus necesidades, por lo que acuden a él para pedir principalmente sanidad y resguardo para sus hogares y familias.