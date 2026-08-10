Católicos celebran a Santo Domingo de Guzmán

Católicos de San Cristóbal de Las Casas celebraron con gran fervor religioso a Santo Domingo de Guzmán, acudiendo a su templo, uno de los más reconocidos en el sureste de México, por su arquitectura de estilo barroco.

Desde muy temprano acudieron para participar en las tradicionales mañanitas a la imagen del santo, posteriormente a la celebración religiosa, entre otros actos litúrgicos que fueron acompañados por cohetes.

Milton Tovilla Ozuna, cronista popular independiente de la ciudad colonial, recuerda que antiguamente se celebraba a Santo Domingo de Guzmán con una fiesta popular el 4 de agosto, pero a raíz de la reforma del Concilio Vaticano II la fiesta se pasó al 8 de agosto y por razones como la invasión del espacio exterior del templo, la celebración se volvió más sencilla y únicamente en el interior del templo.

Cabe señalar que apenas hace unas semanas reaperturó sus puertas este recinto, considerado como el más monumental del Pueblo Mágico.

Historia

Milton Tovilla dio a conocer que la construcción del conjunto arquitectónico inició en 1547, dos años después de que los frailes predicadores o dominicos de España arribaran a Chiapas para impartir doctrina cristiana, enseñar técnicas de cultivo y oficios artesanales a los barrios de la Ciudad Real y además de promover la defensa de los derechos de los indígenas esclavizados.

“Don Francisco Marroquín, obispo de Guatemala, colocó la primera piedra del templo dominico a su paso por nuestra ciudad el 19 de enero de 1547 y se terminó en 1560. De la primitiva iglesia no queda nada.

El actual recinto, señalan datos, se terminó de restaurar hasta 1698, por tanto el majestuoso templo que hoy vemos data de finales del siglo XVII”.