Católicos celebran la llegada de los dominicos

Con una celebración religiosa, entre otras actividades, la parroquia de San Lorenzo Mártir del municipio de Zinacantán se sumó a las celebraciones de los 500 años de la llegada de los frailes dominicos a México.

Este fin de semana, la parroquia recibió alprovincial de los dominicos de México, fray Luis Javier Rubio, en la plaza central de Zinacantán, al lado del monumento histórico del templo San Lorenzo Mártir.

fray Luis Javier, en su mensaje, dijo estar feliz por el recibimiento y recordó la llegada de los frailes dominicos a Zinacantán.

“Hoy en la celebración de los 500 años, nos hace volver a vivir cómo fue ese acontecimiento. Zinacantán fue el pueblo que recibió y dio casa a los frailes, cuando otros pueblos les negaron”, dijo.

La celebración fue presidida por fray Luis Javier Rubio, junto con el párroco fray Mauricio y los frailes Pablo, Alejandro y Alfonso.

El párroco fray Mauricio agradeció a los servidores de la parroquia, a los mayordomos y sacristanes de la parroquia, por su acompañamiento a la celebración.

También agradeció a las hermanas dominicanas del Santo Rosario, a fray Alejandro de Santiago de Querétaro, fray Lalo de Ocosingo y a los jóvenes que forman parte de la familia dominicana y al Movimiento Juvenil Dominicano.

En el marco de estos cinco siglos en los que los dominicos evangelizaron, construyeron comunidades, impulsaron la educación y trabajaron por la justicia, la Orden de Predicadores celebrará durante 2026 una serie de eventos litúrgicos y culturales en distintos puntos de la República Mexicana.