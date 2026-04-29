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Católicos exigen establecer ley seca

Abril 29 del 2026

Pobladores católicos del municipio tsotsil de Chalchihuitán marcharon este martes en ese lugar para exigir el establecimiento de la ley seca, ya que la venta indiscriminada de alcohol legal y clandestina “ha vulnerado la paz social y ha puesto en riesgo la vida de cientos de personas, afectadas directa e indirectamente”.

También demandaron que se frene la venta y el consumo de drogas que “deteriora el tejido familiar y comunitario, generando condiciones de hambre, violencia, tristeza, enfermedad y muerte”.

La parroquia católica, que convocó a la peregrinación, dijo en un comunicado que “se ha observado un incremento en los suicidios, así como conflictos que derivan en hechos lamentables, lo que ha provocado el abandono de niñas y niños, orfandad, así como una carga desproporcionada para las mujeres que enfrentan solas la crianza de sus hijos”.

Añadió que “como pueblo orgulloso de sus raíces tsotsiles y creyente en el Dios de la vida, de la paz y la justicia, expresamos con dolor que nuestra comunidad atraviesa una crisis profunda, persisten prácticas como el involucramiento de menores en la compra de alcohol, la deserción escolar por falta de recursos y el impulso a la migración”.

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