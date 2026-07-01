Católicos marchan para fortalecer su fe y unidad

Católicos del municipio de Chalchihuitán realizaron una peregrinación dentro del marco de las festividades en honor a San Pablo Apóstol. Los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir las expresiones culturales y tradicionales de la comunidad.

Son de la Orden Franciscana Seglar quienes decidieron peregrinar y acompañar a la comunidad de San Pablo, en Chalchihuitán, perteneciente a la zona tsotsil, perteneciente a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Vida de fervor

La jornada inició con la peregrinación hacia el templo parroquial, en la que servidores, catequistas y fieles caminaron unidos en la fe.

Una jornada para fortalecer el compromiso con el horizonte del III Sínodo Diocesano, que los lleva a reconocer, valorar y vivir una auténtica Iglesia autóctona.

Las actividades fueron encabezadas por el presbítero Francisco Lara, quien, “con entrega y cercanía, anima la vida de la comunidad católica”.

Los participantes dieron a conocer que la peregrinación fue una experiencia profundamente enriquecedora “de una Iglesia que ora, celebra y anuncia el Evangelio desde su propia cultura y raíces”.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir las expresiones culturales y tradicionales de la comunidad, participando en sus danzas y manifestaciones de fe, que reflejan la riqueza espiritual de nuestros pueblos originarios.