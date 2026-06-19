Católicos oran por el sacerdote Carlo Celi

Con una celebración religiosa realizada el pasado miércoles, católicos de la parroquia de San Agustín en el municipio de Teopisca, recordaron al sacerdote Carlo Celi Marqui, quien se desempeñó como encargado del templo por espacio de 17 años.

El presbítero Carlo Celi Marqui, falleció el pasado 5 de junio en su lugar de origen, el país de Italia.

Los feligreses celebraron un novenario de rezos y misas, que concluyó este miércoles con una celebración especial, misma que fue presidida por el presbítero Fernando Cruz.

Los asistentes recordaron el buen trabajo realizado por el sacerdote italiano durante su estancia en Teopisca. Agradecieron al Creador por el servicio que realizó en el municipio.

Durante la celebración, la comunidad católica pidió por el eterno descanso de Celi Marqui, quien dejó testimonio de servicio hacia la comunidad y su ministerio sacerdotal.