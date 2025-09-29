Católicos peregrinan por la paz en Palestina

Católicos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y más de 20 parroquias de la región Altos y Norte de Chiapas, se sumaron a la peregrinación por la paz en Palestina acontecida este domingo.

Manifestación

En la gélida ciudad colonial los feligreses de distintas iglesias caminaron por diversas calles de la ciudad hasta llegar a la catedral, donde se concentraron más de mil personas, concluyendo la jornada con una homilía.

Las manifestaciones se presentaron con la intención de exigir un alto al genocidio y unir a las comunidades en oraciones, ayunos y manifestaciones pacíficas ante la guerra que ha dejado a miles de víctimas en Medio Oriente, principalmente mujeres, niños y periodistas.

Obispo

Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis y el vicario general, Víctor Manuel Pérez Hernández, convocaron a los feligreses a unirse a esta jornada, en la que participaron parroquias de Zinacantán, San Pedro Chenalhó, Teopisca, Comitán de Domínguez, Palenque, Salto de Agua, Yajalón, Tila y Altamirano, entre otros.

Con pancartas, ropa y banderas blancas, como un signo de solidaridad y esperanza: “Hoy peregrinamos para exigir un alto al genocidio en Palestina; nos unimos al ayuno y a la oración, mostrando solidaridad con el pueblo palestino y luchando por la paz con justicia y dignidad”, expresaron los organizadores.