Católicos peregrinarán para pedir agua

Católicos de la ciudad de Teopisca, pertenecientes a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, realizarán el próximo domingo una peregrinación para pedir agua, ya que la falta del vital líquido ha afectado sus cultivos.

En un comunicado, la parroquia de San Agustín y la Pastoral de la Madre Tierra invitan a la ciudadanía a participar en la movilización que realizarán en los “ojos de agua del ejido El Porvenir” de dicho municipio.

“La Pastoral de la Madre Tierra los invita -a la pedida de agua- en los cuatro ojitos de agua del ejido El Porvenir, acto que se realizará el día domingo 20 de septiembre; el punto de reunión será la parroquia de San Agustín, a las 7:30 horas, de donde partiremos en peregrinación a las 8:00 horas”, señala la invitación.

“La intención de esta peregrinación es pedir perdón a la Madre Tierra por la destrucción que causa nuestro paso sobre ella y rogar porque se mantengan los ojitos de agua bendiciendo a nuestro pueblo y mantener nuestra espiritualidad, recuperando las tradiciones que las abuelas y abuelos nos heredaron”, agrega la invitación.